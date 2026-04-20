Восемь человек пострадали в аварии с двумя трамваями в Петербурге

Два трамвая столкнулись в Петербурге, пострадали 8 пассажиров

В Красносельском районе Санкт-Петербурга столкнулись два трамвая, пострадали восемь человек. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Предварительно, восемь пострадавших, упали при торможении. Без тяжких повреждений, оказывают помощь на месте происшествия», — отметил источник.

Травмированных пассажиров отвезли в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе и больницу № 26. Их состояние медики оценили как средней тяжести.

Городское МВД в телеграм-канале уточнило, что ЧП произошло на Петергофском шоссе. В ведомстве изначально сообщали, что травмы получили шесть человек, полиция проводит проверку.

Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку обстоятельств аварии, сообщили в пресс-службе. Ведомство оценит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения.

Ранее в ДТП с фурой и четырьмя машинами в Ленобласти пострадали 13 человек.