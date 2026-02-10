Восемь человек пострадали при пожаре в жилом доме в центре Москвы

При пожаре в доме на Пресненском Валу в центре Москвы пострадали восемь человек, трое из них — дети. Об этом сообщил источник 360.ru.

Также травмы получил один пожарный. Двух пострадавших увезли в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

«Происходит возгорание на лестничных маршах на площади 200 квадратных метров и обрешетника кровли на площади 50 квадратных метров», — сообщила пресс-служба МЧС.

Пожарные сосредоточили основные усилия на спасении людей и недопущении распространения огня по кровле.

«Огнеборцами спасено 35 человек», — добавили в ведомстве.

Пламя охватило помещение вечером 10 февраля. На одном из балконов оказался пожилой человек с ребенком, им потребовалась помощь. Людей из задымленного подъезда спускали через балконы по пожарной лестнице.