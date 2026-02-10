Пожар охватил подъезд многоэтажки в центре Москвы

Подъезд дома загорелся в доме на Пресненском валу в центре Москвы

Московские пожарные прибыли к дому на Пресненском Валу в центре города для тушения пламени в подъезде. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что спасатели приступили к эвакуации жильцов дома и ликвидации пламени.

По данным источника 360.ru, очаг пожара находится в комнате консьержа. Собеседник уточнил, что пламя охватило лестничные пролеты до седьмого этажа.

На одном из балконов оказался пенсионер с ребенком, которым потребовалась помощь.

Всего из дома спасатели вывели 15 человек, включая пенсионерку, которая оставалась на третьем этаже.

По словам источника, людей из задымленного подъезда спускали по пожарной лестнице через балконы.

В пресс-службе Департамента транспорта Москвы объявили, что из-за пожара в многоэтажном доме движение транспорта на Пресненском валу временно закрыли в обоих направлениях.

Ограничение затронуло участок от Красной Пресни до Ходынской улицы.



Пресс-служба столичного Депздрава сообщила, что в результате пожара в доме на Пресненком Валу есть пострадавшие.

Им оказывают помощь прибывшие на место бригады скорой помощи и столичного Центра медицины катастроф.



По последним данным пресс-службы МЧС, общее число эвакуированных из горящего дома превысило 12 человек.