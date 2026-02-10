Пожар охватил подъезд многоэтажки в центре Москвы
Московские пожарные прибыли к дому на Пресненском Валу в центре города для тушения пламени в подъезде. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
В ведомстве подчеркнули, что спасатели приступили к эвакуации жильцов дома и ликвидации пламени.
По данным источника 360.ru, очаг пожара находится в комнате консьержа. Собеседник уточнил, что пламя охватило лестничные пролеты до седьмого этажа.
На одном из балконов оказался пенсионер с ребенком, которым потребовалась помощь.
Всего из дома спасатели вывели 15 человек, включая пенсионерку, которая оставалась на третьем этаже.
По словам источника, людей из задымленного подъезда спускали по пожарной лестнице через балконы.
В пресс-службе Департамента транспорта Москвы объявили, что из-за пожара в многоэтажном доме движение транспорта на Пресненском валу временно закрыли в обоих направлениях.
Ограничение затронуло участок от Красной Пресни до Ходынской улицы.
Пресс-служба столичного Депздрава сообщила, что в результате пожара в доме на Пресненком Валу есть пострадавшие.
Им оказывают помощь прибывшие на место бригады скорой помощи и столичного Центра медицины катастроф.
По последним данным пресс-службы МЧС, общее число эвакуированных из горящего дома превысило 12 человек.
В минувший понедельник, 9 февраля, в результате пожара в доме на улице Генерала Симоняка в Санкт-Петербурге пострадала женщина. По данным городского главка МЧС, очаг возгорания находился в трехкомнатной квартире. Пламя распространилось на площади в 14 квадратных метров.