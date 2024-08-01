Восемь человек пострадали при обрушении потолка в «Акватории» во Владивостоке

Не менее восьми человек пострадали при обрушении потолка в комплексе «Акватория» во Владивостоке. Об этом сообщило местное издание vl.ru . По факту случившегося возбудили дело.

По информации журналистов, потолок рухнул в самом центре зала над бассейнами. Очевидцы в комментарии изданию заявили, что персонал никак не помогал отдыхавшим людям в момент происшествия.

Источник vl.ru подчеркнул, что потолок в комплексе держался буквально на «прогнивших шнурках». Одной из пострадавших, по его данным, наложили шину на руку прибывшие в «Акваторию» медики скорой.

Ранее о происшествии сообщили в прокуратуре Приморья. Известно, что потолок рухнул на площади в 100 «квадратов» на втором этаже комплекса.

В региональном СУ СК уточнили, что по факту случившегося возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

«На месте происшествия работают следователи СКР. По предварительным данным в медицинское учреждение доставлено восемь посетителей», — подчеркнули в ведомстве.