Потолок рухнул в «Акватории» во Владивостоке. Есть пострадавшие

Люди пострадали при обрушении потолка в комплексе «Акватория» во Владивостоке

Потолок обрушился в развлекательном комплексе «Акватория» во Владивостоке. О ЧП сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

По данным ведомства, обрушение произошло вечером 1 августа на втором этаже «Акватории». По предварительной информации, потолок рухнул на 100 квадратных метрах.

«В результате происшествия есть пострадавшие», — подчеркнули в пресс-службе.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Точное количество людей, которые получили травмы, в прокуратуре не назвали.