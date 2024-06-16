Мужчина погиб в ДТП с грузовиками в деревне Кресты. На место вылетел вертолет

Источник 360.ru: в ДТП у деревни Кресты один человек погиб, двое пострадали

Два грузовика и две легковушки столкнулись на Варшавском шоссе в деревне Кресты. Как сообщил источник 360.ru, один человек погиб, минимум двое пострадали.

Дорогу не поделили Ford, Lada и две грузовика Mercedes. Причины столкновения неизвестны, но, как уточнил источник, ни одно из авто не перевернулось. У одного из грузовиков обнаружили утечку топлива, на месте происшествия работают специалисты.

Скончался 35-летний мужчина, который был в Ford. Изначально поступила информация о трех пострадавших. Однако водитель одного из грузовика от осмотра отказался. У второго диагностировали ушиб грудной клетки и черепно-мозговую травму. В больницу должны отправить одного человека, находившегося в Lada. О его состоянии пока ничего не известно.

«Перекрыта одна полоса в сторону Москвы. [Организовано] реверсивное движение», — рассказал источник 360.ru.

К месту происшествия вызвали вертолет Московского авиационного центра. По уточненным данным источника, госпитализируют 41-летнюю женщину и водителя фуры.

В пресс-службе Дептранса сообщили, что обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются.

«Движение в сторону центра существенно затруднено. Выбирайте пути объезда», — посоветовали водителям.

Ранее смертельное ДТП произошло в Апрелевке. Водитель автомобиля Kia на справился с управлением, машина вылетела в кювет и врезалась в дерево. В результате аварии погибли четыре несовершеннолетние пассажирки.