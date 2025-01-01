Восемь человек погибли в ДТП с автобусом в Таиланде

Автобус с туристами врезался в дерево в Таиланде, погибли 8 человек

Туристический автобус врезался в дерево в Таиланде. В результате аварии погибли восемь человек, сообщила местная газета Khaosod.

По данным издания, после столкновения с деревом транспорт перевернулся и рухнул в кювет. В этот момент в салоне автобуса находились 30 пассажиров, восемь из них получили смертельные травмы.

Сотрудники спасательных служб оперативно доставили пострадавших в госпиталь. Причины аварии устанавливаются.

Ранее в городе Паттайя жертвами ДТП стали 18-летняя россиянка и 23-летний мужчина. Девушка потеряла управление, когда ехала на машине на большой скорости, сообщало Ura.ru. В результате автомобиль врезался в пальму.

Еще одно дорожное происшествие с туристкой из России произошло накануне в Таиланде. Женщине проткнуло ногу металлической балкой, которая вылетела из проезжающего мимо грузовика.