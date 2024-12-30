Стало известно о состоянии проткнутой балкой в Таиланде россиянки

Россиянка, которой при ДТП в Таиланде проткнуло ногу, находится в тяжелом состоянии. Общая сумма ее лечения в пересчете на рубли составит 8,8 миллиона, сообщил РИА «Новости» муж пострадавшей.

«Страховая компания полностью выполнила обязательства перед нами и выплатила 50 тысяч евро. Этих денег хватило на первые неотложные операции, альтернативой которым была ампутация всей ноги», — отметил он.

По словам мужчины, из-за сложных травм супруге потребуются дорогостоящие лечебные процедуры.

Авария произошла 21 декабря в Таиланде, куда пара из Нижнего Новгорода приехала на отдых со своими с родственниками. На следующий день они поехали на мопеде осматривать достопримечательности. Оба были в шлемах и в трезвом состоянии.

В какой-то момент из проезжающего мимо грузовика вылетела трехметровая металлическая балка. Она снесла женщину с мопеда и пробила ей ногу насквозь. Россиянку экстренно доставили в больницу. Когда пострадавшей провели несколько операций, выделенные страховой средства закончились. В результате семья теперь должна больнице 1,3 миллиона рублей.