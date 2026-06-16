Восемь человек погибли при крушении бомбардировщика В-52 в США

CNN: при крушении бомбардировщика B-52 в Калифорнии погибли восемь человек

В Калифорнии при крушении стратегического бомбардировщика ВВС США B-52 Stratofortress погибли восемь членов экипажа. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на авиабазу Эдвардс.

«Восемь членов экипажа погибли в результате крушения бомбардировщика B-52 вскоре после взлета в понедельник утром», — говорится в материале.

По словам официальных лиц, бомбардировщик выполнял плановый испытательный полет. Аварийные бригады немедленно прибыли на место крушения, сосредоточившись на ликвидации последствий. Аэродром закрыли. Прибывающие самолеты перенаправляли на другие площадки.

B-52H Stratofortress является одним из старейших самолетов ВВС США. Он поступил на вооружение в 1955 году. Его экипаж обычно состоит из пяти человек. Бомбардировщик способен нести до 31 700 килограммов бомб и других боеприпасов, а в современной версии — ядерные бомбы и крылатые ракеты с ядерными боеголовками. В арсенале США насчитывается 76 таких самолетов.

Стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress потерпел крушение сразу после взлета с авиабазы Эдвардс в пустыне Мохаве.