Американский бомбардировщик B-52 разбился в Калифорнии

В Калифорнии стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 Stratofortress потерпел крушение сразу после взлета с авиабазы Эдвардс в пустыне Мохаве. Об этом сообщило руководство базы на своей странице в соцсети X .

«Стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress ВВС США потерпел крушение вскоре после взлета на аэродроме Эдвардс в 11:20 (21:20 по московскому времени). Экипажи экстренных служб немедленно прибыли на место происшествия», — уточнили американские военные.

Руководство авиабазы отметило, что дополнительную информацию предоставят по мере ее поступления. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие или погибшие среди членов экипажа.

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