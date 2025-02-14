Восемь БПЛА без документов нашли у женщины на юге Москвы
На автовокзале на юге Москвы у женщины обнаружили незарегистрированные квадрокоптеры. Об этом сообщил источник 360.ru.
Сообщение в полицию об обнаружении подозрительных предметов в районе Зябликово на Ореховом бульваре поступило 14 февраля в 16:24.
Восемь квадрокоптеров без документов весом свыше 150 граммов нашли у женщины при досмотре багажа на входе в автовокзал. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее подозрительный пакет с торчащими из него проводами нашли в отделении «Почты России» в Западном Дегунине, расположенном на первом этаже 12-этажного жилого дома.
Пять посетителей и шесть сотрудников почты эвакуировали из-за угрозы взрыва, а само отделение оцепили. Прибывшие на место спасатели и кинологи проверили предмет и не обнаружили взрывных устройств.
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