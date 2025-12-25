Американские грабители случайно потеряли украденный ими банкомат

Неизвестные попытались украсть из магазина в Техасе банкомат, но потеряли его, когда уезжали с места преступления. Об этом сообщил телеканал CBS .

Преступники угнали машину и проникли в магазин, разбив окно кувалдой. Один из злоумышленников прицепил к банкомату трос. Когда автомобиль тронулся, привязанный груз вылетел из разбитого окна и еще сильнее разнес магазин.

«Когда подозреваемые пытались скрыться с места происшествия, таща за собой банкомат, он сорвался с металлического троса и был найден брошенным на дороге», — отметил телеканал.

Полиция устанавливает личности преступников. Правоохранители не исключают, что грабители пересели в другой автомобиль.

