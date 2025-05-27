Ворвались и разворотили чемодан. Горничных турецкого отеля обвинили в мести из-за отзывов

Российская туристка заподозрила сотрудников турецкого отеля в том, что они из жажды мести ворвались к ней в номер и вскрыли ее чемодан. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По мнению россиянки, причиной для вторжения могли стать негативные отзывы на гостиницу в Сети. Она рассказала, что заселилась вместе с семьей в отель в Кемере на три неделе. Женщине многое не понравилось, и в чате с отзывами она сравнила пятизвездочную гостиницу с «советским пансионатом».

По мнению россиянки, сотрудники отеля увидели негативный комментарий и решили отомстить. Неизвестные проникли в номер к туристке, разворотили ее чемодан и обнаружили там тапочки, кофе и зубные щетки из другого отеля, в котором она жила раньше. Позже фотографии с этими предметами начали появляться в чатах с подписью «Возмездие».

Ранее российская туристка попала в больницу после того, как по горящей путевке заселилась в пятизвездочный отель в Анталье. Девушке дали сырой номер в подвале, после пребывания в котором ей пришлось лечиться.