Воровавшие цветы нижегородские дачники получили условный срок

Семья дачников воровала розы у соседей в СНТ в Нижегородской области и в итоге предстала перед судом. Об этом сообщил Telegram-канал Ni Mash .

Злоумышленники из Балахны совершали кражи всей семьей: мужчина откапывал соседские цветы, его жена их собирала, а дочь следила, чтобы соседи ничего не заметили.

По данным канала, одними растениями воровство не ограничивалось. Семья взламывала сараи, откуда выносила лейки, сачки, мешки с урожаем, утюги и холодильники. Всего преступники наворовали на сумму более 300 тысяч рублей.

Правоохранители также нашли в доме у семьи ружье и патроны, оставшиеся в наследство от деда. Суд приговорил злоумышленников к условному сроку.

Ранее в Раменском преступник попытался угнать автомобиль. Мужчина залез в салон через приоткрытое окно, но завести машину ему не удалось. В результате он вскрыл багажник и забрал оттуда автомобильный компрессор, набор инструментов, пылесос, аптечку и домкрат.