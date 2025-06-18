В Подмосковье преступник не смог угнать машины и украл вещи из их багажников

Полицейские задержали молодого человека, который предпринял попытку угона двух автомобилей. Не сумев их завести, он похитил содержимое их багажников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По версии следствия, ранее судимый 24-летний житель Раменского ночью отправился на парковку автомобилей рядом с жилым домом на улице Туполева. Он увидел иномарку с приоткрытым окном, и проник внутрь салона автомобиля. Завести машину ему не удалось, и он на некоторое время скрылся.

На место преступления мужчина вернулся спустя несколько минут. Он начал искать незакрытые авто и дергать ручки всех машин, стоящих на парковке. Один из автомобилей оказался открытым и молодой человек предпринял попытку угнать его, но вновь не смог завести.

Тогда он вынес из багажника машины несколько предметов: автомобильный компрессор, набор инструментов, пылесос, аптечку и домкрат. Все похищенные вещи позже были найдены в его квартире.

Правоохранители собрали достаточную доказательную базу вины преступника, уголовные дела переданы в Жуковский городской суд.