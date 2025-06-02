Ворота насмерть придавили подростка в Ленинградской области

Подросток погиб из-за падения незакрепленных ворот в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Несчастный случай произошел 1 июня около 13:00 в поселке Глубокое. По предварительным данным, металлические ворота, прислоненные к стене без крепления, обрушились на несовершеннолетнего.

По поручению прокурора области Сергея Жуковского организована проверка. Ведомство изучает все обстоятельства происшествия, включая возможные нарушения со стороны местных властей.

Ход доследственной проверки взяла на контроль городская прокуратура. Окончательные выводы по делу будут сделают после завершения расследования.

Ранее в Москве парень убил бывшую девушку из-за ревности и покончил с собой. Парень избил соперника, после чего нанес девушке ножевое ранение.