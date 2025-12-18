Пытавшемуся зарезать учительницу школьнику из Петербурга предъявили обвинение

Напавшему с ножом на преподавательницу в Санкт-Петербурге школьнику предъявили обвинение в покушении на убийство. Об этом сообщила пресс-служба СК по городу.

В ведомстве отметили, что в ходе допроса молодой человек признал вину в инкриминируемом деянии, но отрицал конфликт с потерпевшей. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения по ходатайству следствия.

Также обвинение предъявили сотруднице охранного предприятия, которая не досмотрела пронесшего нож в школу ученика, несмотря на оповещение рамки металлоискателя. Свою вину женщина признала.

Следователи продолжают расследование дела, допросили потерпевшую и свидетелей произошедшего, назначили судебные экспертизы.

ЧП в школе в Красногвардейском районе Петербурга произошло утром 15 декабря. Ученик девятого класса трижды ударил ножом 29-летнего педагога, а затем попытался совершить суицид.