Воробьев обратился к журналистам после трагедии в подмосковной школе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к журналистам после трагедии в школе в Горках-2. Глава региона призвал помнить, что прежде, чем публиковать видео с места преступления, важно понимать, что это нарушает действующее законодательство и приносит дополнительную боль близким пострадавших.

«Отдельно хочу обратиться к журналистам: перед тем как публиковать видео с места трагедии, важно понять, имеет ли это какое-то отношение к вашей профессии. Это нарушение закона и дополнительная боль для пострадавшей семьи», — указал губернатор.

Сегодняшнее преступление в Одинцово — ужасная, запредельная жестокость, подчеркнул Воробьев. Каждый родитель сегодня, читая новости о случившемся, чувствует страх за своего ребенка.

«Невозможно представить, что переживают мама и папа погибшего 11-летнего мальчика. Мы все скорбим вместе с ними. Конечно, предложим любую помощь. Для всего Подмосковья это настоящая трагедия. Нужно проанализировать, что к ней привело, и сделать все, чтобы такое больше не повторилось», — заключил он.