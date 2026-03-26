Вор вернул деньги владельцу магазина спустя 15 лет

В Великобритании владелец магазина получил анонимное письмо с извинениями и 100 фунтов наличными за кражу, совершенную 15 лет назад. Об этом сообщила газета The Sun .

Хозяин магазина Exotica Foods Имран Ашраф рассказал, что отправитель письма признался в краже временной вывески из ПВХ. Это произошло еще 15 лет назад, по словам раскаявшегося грабителя, еще в студенческие годы после ночи с алкоголем.

Неизвестный написал, что тогда счел свой поступок забавным, однако спустя годы понял, что причинил неудобства владельцу бизнеса. В письме он извинился и приложил деньги в качестве компенсации.

Послание было подписано как «бывший глупый студент». Предприниматель признался, что письмо его рассмешило и он хотел бы узнать, кто именно его отправил. Единственной зацепкой стал почтовый штемпель из Западного Йоркшира.

Ашраф уточнил, что украденная вывеска была временной и стоила около 1200 фунтов стерлингов без учета установки. Полученная сумма не покрывает ущерб полностью, однако бизнесмен намерен потратить эти деньги на покупку навеса у магазина и съемку кулинарных видео летом.

