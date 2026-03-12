Житель Петербурга застал в своей квартире вора, который пытался распилить сейф

В Петербурге полиция задержала вора, который пытался вынести из квартиры ювелирные украшения стоимостью более миллиона рублей. Об этом сообщил сайт «Вечерний Санкт-Петербург» .

По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, днем 11 марта поступило сообщение о проникновении неизвестного в квартиру дома 10, корпус 2 по Клочкову переулку.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что 24-летний мужчина вернулся домой и застал врасплох злоумышленника, пытавшегося распилить сейф. Увидев хозяина, вор сбежал.

Материальный ущерб составил 150 тысяч рублей. Оперативники задержали злоумышленника — им оказался 19-летний житель Ижевска. Его привлекли к административной ответственности.