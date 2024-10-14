Вооруженный ножом мужчина забрался на крышу ТЦ в Башкирии и пригрозил полицейским

Вооруженный ножом житель Стерлитамака забрался на крышу торгового центра и начал угрожать полицейским, сообщил Telegram-канал Mash . По его информации, полицейские открыли огонь по мужчине, он скончался.

Около 23:30 по местному времени местные жители увидели возле ТЦ «Сити Молл» на проспекте Октября вооруженного мужчину. О нем сообщили в полицию — правоохранители вскоре прибыли на место и попытались успокоить нарушителя спокойствия, однако он не стал слушать силовиков и забрался на крышу торгового центра.

Но и там он не скрылся от полицейских. Вооруженный мужчина пустил в ход угрозы ножом, и тогда по нему открыли огонь, уточнили авторы статьи. От полученных ранений злоумышленник скончался.

За стрельбу ранее задержали посетителя одного из баров в Казани. По предварительной информации, он применил оружие из-за того, что работавшая в заведении певица отказалась исполнять гимн России.