Вооруженный ножом мужчина напал на противника на балконе ЖК «Люберецкий»

Дикие крики мужчины напугали жителей ЖК «Люберецкий» глубокой ночью. На общем балконе врукопашную сошлись два противника. Судя по крикам очевидцев, у одного из них в руках оказался нож. Видео с места разошлось по социальным сетям.

На опубликованных кадрах один участник конфликта удерживал другого, а после пытался душить. Все это сопровождалось громкими криками. В результате в подъезд забежали трое мужчин, а через некоторое время на балконе уже собралась целая толпа.

По словам очевидцев, уже после завершения драки кто-то выкинул нож с балкона. Жители дома заявили, что полиция приехала быстро и задержала одного из участников конфликта. Но владельцев квартир больше возмутило то, что охранников дома не было до последнего момента, и жильца пришлось разнимать участников драки самим.

Свидетели произошедшего добавили, что с утра на место ЧП приезжали криминалисты. Что стало причиной конфликта, пока не известно. Пострадал кто-то или нет также не ясно. Правоохранительные службы пока никак не прокомментировали конфликт.

В конце прошлой недели из-за замечания по поводу открытия двери ногой в конфликт вступили две москвички. Ссора переросла в драку, в которой одна из женщин откусила обидчице часть пальца.