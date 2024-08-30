Вооруженный ножом мужчина напал на противника на балконе ЖК «Люберецкий»
Полиция задержала участника драки на балконе ЖК «Люберецкий»
Дикие крики мужчины напугали жителей ЖК «Люберецкий» глубокой ночью. На общем балконе врукопашную сошлись два противника. Судя по крикам очевидцев, у одного из них в руках оказался нож. Видео с места разошлось по социальным сетям.
На опубликованных кадрах один участник конфликта удерживал другого, а после пытался душить. Все это сопровождалось громкими криками. В результате в подъезд забежали трое мужчин, а через некоторое время на балконе уже собралась целая толпа.
По словам очевидцев, уже после завершения драки кто-то выкинул нож с балкона. Жители дома заявили, что полиция приехала быстро и задержала одного из участников конфликта. Но владельцев квартир больше возмутило то, что охранников дома не было до последнего момента, и жильца пришлось разнимать участников драки самим.
Свидетели произошедшего добавили, что с утра на место ЧП приезжали криминалисты. Что стало причиной конфликта, пока не известно. Пострадал кто-то или нет также не ясно. Правоохранительные службы пока никак не прокомментировали конфликт.
В конце прошлой недели из-за замечания по поводу открытия двери ногой в конфликт вступили две москвички. Ссора переросла в драку, в которой одна из женщин откусила обидчице часть пальца.