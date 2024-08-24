В рот не клади. Девушка откусила палец соседке в Москве из-за замечания

Ссора, во время которой девушке в Москве откусили палец, попала на видео

В московском ЖК «Спутник» соседка откусила кусок пальца девушке из-за замечания по поводу открытия двери ногой. В распоряжении 360.ru оказалось видео с моментом ссоры.

На записи видно, как неизвестная с ноги открыла стеклянную дверь перед прохожей. Затем она вывалилась из подъезда вместе со своими знакомым и набросилась на соседку. Та, видимо, сделала ей замечание.

Молодые люди долго ругались. Парень неестественно прыгал, делал различные выпады и махал ногами. Что происходило в этот момент между женщинами — не видно.

Фото: Телеканал «360»

После этого пострадавшая написала в общем домовом чате, что ей откусили половину первой фаланги указательного пальца — нет подушечки и половины ногтя. Девушка предположила, что ее соседка в момент ссоры была под наркотиками.

«Росгвардия забрала эту барышню, заявление написано. Парня этого в дело тоже припишу», — рассказала она.

Ранее произошел другой резонансный случай. Петербуржцу откусили палец в уличной драке. Правоохранители возбудили дело о мелком хулиганстве.

А в Подмосковье водятся грибы… Где их найти?

«Налоговый кешбэк». Какие семьи смогут получать новую выплату с 2026 года

«Ворон», ремейк: омерзительнее, чем само зло

Lionsgate/Keystone Press Agency

Ефимов: началась подготовка к проходке тоннелей Рублево-Архангельской линии

Владимир Ефимов / пресс-служба Комплекса градостроительной политики

«Все отразится на кошельке». Что известно о повышении утильсбора в 2024 году

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте