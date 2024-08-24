В рот не клади. Девушка откусила палец соседке в Москве из-за замечания

Ссора, во время которой девушке в Москве откусили палец, попала на видео

В московском ЖК «Спутник» соседка откусила кусок пальца девушке из-за замечания по поводу открытия двери ногой. В распоряжении 360.ru оказалось видео с моментом ссоры.

На записи видно, как неизвестная с ноги открыла стеклянную дверь перед прохожей. Затем она вывалилась из подъезда вместе со своими знакомым и набросилась на соседку. Та, видимо, сделала ей замечание.

Молодые люди долго ругались. Парень неестественно прыгал, делал различные выпады и махал ногами. Что происходило в этот момент между женщинами — не видно.