В рот не клади. Девушка откусила палец соседке в Москве из-за замечания

В московском ЖК «Спутник» соседка откусила кусок пальца девушке из-за замечания по поводу открытия двери ногой. В распоряжении 360.ru оказалось видео с моментом ссоры.
На записи видно, как неизвестная с ноги открыла стеклянную дверь перед прохожей. Затем она вывалилась из подъезда вместе со своими знакомым и набросилась на соседку. Та, видимо, сделала ей замечание.
Молодые люди долго ругались. Парень неестественно прыгал, делал различные выпады и махал ногами. Что происходило в этот момент между женщинами — не видно.
После этого пострадавшая написала в общем домовом чате, что ей откусили половину первой фаланги указательного пальца — нет подушечки и половины ногтя. Девушка предположила, что ее соседка в момент ссоры была под наркотиками.
«Росгвардия забрала эту барышню, заявление написано. Парня этого в дело тоже припишу», — рассказала она.