Вооруженный контрактник сбежал из военной части в Белгородской области

Москвич, служащий по контракту, сбежал из военной части в Белгородской области. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, военный вооружен двумя автоматами и двумя магазинами. Известно, что мужчина скрылся на Chevrolet Lacetti.

Ранее в столице задержали сотрудника одной из научных организаций по подозрению в госизмене. По данным следователей, мужчина по указанию спецслужб Украины проводил DDoS-атаки на критически важные объекты и собирал данные о передвижении российской военной техники. Также он переводил деньги в поддержку ВСУ.

Во время обыска у обвиняемого нашли многочисленную украинскую символику. В итоге его арестовали, продолжают расследование.