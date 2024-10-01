Вооруженный контрактник сбежал из военной части в Белгородской области

Москвич, служащий по контракту, сбежал из военной части в Белгородской области. Об этом сообщил источник 360.ru.
По его данным, военный вооружен двумя автоматами и двумя магазинами. Известно, что мужчина скрылся на Chevrolet Lacetti.
Ранее в столице задержали сотрудника одной из научных организаций по подозрению в госизмене. По данным следователей, мужчина по указанию спецслужб Украины проводил DDoS-атаки на критически важные объекты и собирал данные о передвижении российской военной техники. Также он переводил деньги в поддержку ВСУ.
Во время обыска у обвиняемого нашли многочисленную украинскую символику. В итоге его арестовали, продолжают расследование.
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