Дед Мороз проехал по Челябинску на привязанной к Audi елке

Водитель Audi привязал к автомобилю елку и прокатил на ней наряженного в Деда Мороза приятеля. Сотрудники ГАИ установили их личности и оштрафовали, сообщили в пресс-службе МВД Южного Урала.

За рулем иномарки находился 29-летний мужчина. Он раскаялся и признал вину.

«Сегодня на улице Труда организовали новогодний проезд Деда Мороза на елке. В 04:00 утра дорога была совсем пустая. <…> Дед Мороз был в мотоциклетной экипировке. Вину свою признаем, больше так делать никогда не будем», — заявили участники заезда.

Мужчины не советовали никому повторять подобное и отметили, что не знали, что совершают административное правонарушение. Их оштрафовали по статьям «Транспортировка людей вне кабины» и «Нарушение ПДД участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств». В ГАИ сообщили, что водителя Audi ранее трижды привлекали к административной ответственности.

В новогоднюю ночь дагестанец практически лишился кисти во время запуска фейерверка. Мужчина хотел запустить салют в небо, но петарда взорвалась рядом с ним.