Вооруженные палками новосибирцы напали на журналистов РЕН ТВ

Жители дома на улице Караваева в Новосибирске напали на съемочную группу телеканала РЕН ТВ, приехавшую для выполнения редакционного задания. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Она подчеркнула, что недовольные визитом журналистов трое новосибирцев вооружились палками перед нападением.
Правонарушителей забрали прибывшие на место сотрудники полиции. Сейчас правоохранители проводят проверку, по итогам которой примут решение о возбуждении уголовного дела.
В редакции телеканала пока никак не прокомментировали нападение на сотрудников.
В начале мая житель дома на улице Грибакиных в Санкт-Петербурге напал на приехавшую для написания репортажа журналистку-практикантку. Разъяренный мужчина ударил репортера в лицо. Буяна оперативно задержали и завели уголовное дело за воспрепятствование законной деятельности журналиста.
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