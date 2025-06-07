Вооруженные палками новосибирцы напали на журналистов РЕН ТВ

Жители дома на улице Караваева в Новосибирске напали на съемочную группу телеканала РЕН ТВ, приехавшую для выполнения редакционного задания. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк .

Она подчеркнула, что недовольные визитом журналистов трое новосибирцев вооружились палками перед нападением.

Правонарушителей забрали прибывшие на место сотрудники полиции. Сейчас правоохранители проводят проверку, по итогам которой примут решение о возбуждении уголовного дела.

В редакции телеканала пока никак не прокомментировали нападение на сотрудников.

В начале мая житель дома на улице Грибакиных в Санкт-Петербурге напал на приехавшую для написания репортажа журналистку-практикантку. Разъяренный мужчина ударил репортера в лицо. Буяна оперативно задержали и завели уголовное дело за воспрепятствование законной деятельности журналиста.