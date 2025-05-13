Бастрыкину доложат о расследовании нападения на журналистку в Петербурге

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о разбирательстве по факту нападения на журналистку в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Поступили сведения о том, что 11 мая в парадной жилого дома на улице Грибакиных на практикантку-журналистку, работавшую над материалом, совершил нападение местный житель, нанеся ей удар в лицо», — заявили в публикации.

Из-за случившегося возбудили уголовное дело по статье о воспрепятствовании законной деятельности журналистов. Председатель СК поручил доложить ему о ходе расследования.

Ранее на станции метро «Филатов луг» в Москве несколько мигрантов напали на 61-летнюю фотожурналистку Наталью Медведеву, которая сфотографировала женщину в никабе. Они избили жертву и разбили ее планшет. Происшествие записали на камеру очевидца, однако человека с записью пытались запугать.