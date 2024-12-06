Эксперт по туризму Мкртчян заявил, что спрос на отдых в Грузии снизился на 15%

Порядка 15 тысяч российских путешественников находятся сейчас на территории Грузии, в которой происходят политические протесты и столкновения с полицией. Несмотря на это, случаев нападений на россиян не зафиксировано, рассказал вице-президент альянса турагентств России Алексан Мкртчян в беседе с Life .

Специалист отметил, что общий спрос на грузинские направления снизился на 12-15%. Новых бронирований нет, но люди не отказываются от уже оплаченных туров в декабре или на новогодние праздники.

Путешественники избегают мест протестов, посещая популярные достопримечательности в Старом городе или на площади Свободы, поэтому прямой угрозы для российских туристов нет, резюмировал Мкртчян.