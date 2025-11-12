«Вообще не плакал». Пострадавший при взрыве в Красногорске мальчик в скорой утешал мать

Пострадавший от взрыва мальчик в Красногорске после ЧП побежал к своему тренеру и попросил помощи. Подробнее о случившемся рассказал очевидец в беседе с 360.ru.

«Я был на месте через пять минут после случившегося. Мальчик поднял пачку денег, обвернутую вокруг болта. Сверху была ленточка красная, подарочная», — сказал он.

По словам собеседника 360.ru, ЧП случилось на улице Пионерской, на которой нет камер видеонаблюдения. Ребенок шел на тренировку. Когда подобранный им предмет взорвался, то отправился к тренеру — пробежал около 150 метров, после чего мужчина сам вышел к нему навстречу, услышав крик.

«Я и еще два очевидца вызвали скорую. Мальчик пострадавший назвал номер мамы, мы ей позвонили, через пять минут она была на месте. <…> Медики приехали на удивление после звонка через шесть-восемь минут. Молнией. Это уважение», — рассказал он.

По словам очевидца, люди оцепили территорию лентой. На месте остались осколки от взрывного устройства, пальцы ребенка, порванные купюры, большой болт и мелкие гвозди. Очевидцы слышали хлопок, похожий на взрыв пиротехники.

«Мальчик оказался большим молодцом. В машине скорой помощи успокаивал свою маму, чтобы она не переживала, и спрашивал, поедут ли они к бабушке. Удивительно, вообще не плакал», — заявил свидетель происшествия.

Пострадавшего отвезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологи имени Рошаля, во время пути обмотали руку и ладонь, чтобы остановить кровотечение. Уже в больнице выяснилось, что нужны остатки пальцев, которые лежали на месте взрыва. Пальцы доставили, но удалось ли их пришить — неизвестно.

Ранее появилось фото пострадавшего мальчика сразу после взрыва. Кадр оказался в распоряжении 360.ru.