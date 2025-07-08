«Воняет нереально». В ЖК «Датский квартал» прорвало канализацию и затопило подъезды

В ЖК «Датский квартал» в Мытищах прорвало канализацию. Вода заливает подъезды и подземную парковку. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

Местная жительница Александра рассказала, что их топит уже не в первый раз, а новая управляющая компания ничего не может сделать.

«Мосводоканал» не приезжает на вызовы в установленные правилами сроки, приезжает всегда на следующий день, застройщик ФСК не реагирует на жалобы жителей. В нескольких подъездах затопило шахты лифтовые, и несколько дней не работали лифты — 21 этаж в подъезде. <… > Воняет нереально», — сообщила она.

В прошлый раз на прорыв канализации жильцы «Датского квартала» жаловались в феврале. У жителей из унитазов бил фонтан. В управляющей компании отметили, что аварийную ситуацию устранили, паркинг осушили и проведут дезинфекцию.