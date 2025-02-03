Фонтан из унитаза. В подмосковном ЖК устранили аварийную ситуацию

Жильцы «Датского квартала» пожаловались на прорыв канализации и сообщили, что подобное у них происходит уже не в первый раз. Об этом они рассказали 360.ru.

Одна из жительниц опубликовала видео, на котором из ее унитаза бьет фонтан. Она предположила, что рабочие сливали в стояк смеси.

«Пока трубу не заменят, у меня унитаз будет фонтанировать. Все, что сливают сверху, ударяется о пробку и подпрыгивает выше, до шестого этажа», — рассказала она.

Женщина каждый день оставляла заявки на устранение засора в канализации, их помечали как выполненные, однако ничего не менялось. Она рассказала, что соседи двумя этажами ниже испытывают такие же проблемы.

Позже в управляющей компании отметили, что аварийную ситуацию устранили, паркинг осушили, а дезинфекцию проведут до вторника.

Группа компаний ФСК, построившая дом, сообщила 360.ru, что сдала объект в ноябре 2023 года и все инженерные системы и коммуникации были выполнены качественно.

«По имеющейся информации, засор и подтопление вызваны неправильной эксплуатацией систем со стороны жителей: слив бетонных смесей и других отходов при ремонтных работах в квартире», — сообщил застройщик.

Ранее на фекальный потоп пожаловались жители города Фурманово в Ивановской области. Четыре месяца управляющая компания и аварийные службы бездействовали, пока дело не дошло до прокуратуры.