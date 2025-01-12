Куренков прибыл в Анапу

Глава МЧС Куренков и члены оперштаба приехали в Анапу

Глава МЧС Александр Куренков и члены федерального оперативного штаба, сформированного по поручению президента Владимира Путина, прибыли в Анапу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Штаб останется в регионе до полной ликвидации последствий разлива мазута из-за крушения танкера в Керченском проливе.

«Александр Куренков лично проконтролирует ход проведения работ, которые в круглосуточном режиме ведутся на загрязненном побережье», — отметили в пресс-службе.

Министр также проведет заседание правительственной комиссии для выработки дополнительных мер по скорейшей ликвидации последствий ЧП.

Ранее пятна нефтепродуктов зафиксировали в Азовском море. Выброс мазута произошел на Берлинской косе, на участке в 14,5 километра. Также мазут загрязнил пять километров побережья на косе Пересыпь. Глава Запорожской области Евгений Балицкий подтвердил, что для очистки территорий привлекли сотрудников местного главка МЧС.