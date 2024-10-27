Волонтеры на второй день нашли пропавшую в Карелии девочку

В Карелии исчезла 14-летняя девочка. К ее поискам подключились волонтеры. На второй день операции пресс-служба добровольно-поискового спасательного отряда «Длинный берег» сообщила о ее возвращении.

Школьница 2010 года из города Питкяранта исчезла 26 октября. Около 16 часов она надела темные джинсы, черную куртку, ушла из дома и перестала выходить на связь. Волонтеры распространили ориентировку и попросили о помощи.

Вечером следующего дня «Длинный берег» объявил, что девочка нашлась живой. Где она находилась больше суток, волонтеры не уточнили.

В Приморье ребенок заблудился во время похода за грибами около села Тигровое и две недели прожил в тайге. Его розыском занимались полицейские, военные, следователи-криминалисты и добровольцы из отряда «ПримПоиск». Мальчик вышел к пасеке и дождался помощи.