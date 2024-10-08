Пропавшего ребенка нашли спустя 14 дней в тайге

СК: в Приморском крае ребенок около двух недель выживал один в тайге

В тайге нашли ребенка, который прожил один в лесу около двух недель. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Приморскому краю.

По данным издания, мальчик пропал вблизи села Тигровое Михайловского района, когда ушел в лес за грибами. В течение двух недель поисками ребенка занимались правоохранители и волонтеры из «ПримПоиск».

Мальчик не смог вернуться домой из-за проливных дождей, которые размыли дороги. Почти полмесяца ему пришлось жить на пасеке и ждать помощи. При каких обстоятельствах пропал несовершеннолетний не уточняется.

В Хакасии ранее нашли пятерых подростков, ушедших в тайгу за орехами. Родители забили тревогу, когда они перестали выходить на связь. Спасатели нашли школьников почти спустя сутки в семи километрах от деревни Нижний Матур.