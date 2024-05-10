Волонтер поискового отряда погиб в аварии под Тюменью | 360°

Происшествия 10 мая 2024, 10:37 Волонтер поискового отряда погиб в аварии под Тюменью Волонтер из поискового отряда разбился в ДТП под Тюменью

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Смертельное ДТП произошло в Тюменской области, погиб один человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка ГИБДД.

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Столкновение произошло 9 мая на восьмом километре автомобильной дороги Кулаково — Каменка в Тюменском районе. Toyota врезалась в дерево, 38-летний водитель скончался на месте. Следственная группа установит причину аварии.

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Местное издание 72.ru уточнило, что погибшим оказался волонтер поискового отряда «РегионСпас». По предварительным данным, он не справился с управлением.

«Это Саша с позывным Аргон. Вылетел, не справился с управлением, автомобиль перевернулся. Он был тем человеком, который всегда отзывался на просьбу о помощи, являлся одним из самых активных поисковиков», — рассказал о погибшем руководитель поискового отряда Никита.

Вечером в четверг в результате столкновения грузовика DAF и легковой иномарки Skoda в Самарской области погибли три человека.