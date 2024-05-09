Двое мужчин и женщина погибли в ДТП с грузовиком под Самарой | 360°

Происшествия 09 мая 2024, 19:37 Двое мужчин и женщина погибли в ДТП с грузовиком под Самарой МЧС: жертвами ДТП с грузовиком под Самарой стали три человека РИА «Новости»

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Три человека погибли при столкновении легковой иномарки Skoda и грузовика DAF в Самарской области. О происшествии сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Авария произошла днем 9 мая на 29-м километре трассы Р-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград, в районе населенного пункта Черновский.

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В результате столкновения грузовика и легковой иномарки смертельные травмы получили двое мужчин и женщина. Личные данные погибших устанавливаются, добавили в МЧС.

Еще одного мужчину доставили в Самарскую областную клиническую больницу имени В. Д. Середавина. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

В Москве в ночь на четверг также произошло несколько крупных ДТП. В дептрансе сообщали об авариях на Московском скоростном диаметре (МСД), внешней стороне МКАД и Можайском шоссе.