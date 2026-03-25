Вологодского рыбака оштрафовали на 80 тысяч рублей за ловлю семью сетями

В Вологодской области 53-летнего рыбака оштрафовали на 80 тысяч рублей за незаконный лов на озере Белое с использованием сетей. Об этом сообщила пресс-служба судов региона.

Вечером 2 октября 2025 года рыбак вышел в акваторию озера Белое Вашкинского округа на моторной лодке Wellboat 53. Он установил в воду семь рыболовных сетей, а утром вернулся за уловом. Сотрудники рыбоохраны задержали его в этот момент. В его сети попали более 750 экземпляров рыбы разных пород, в числе которых были чехонь, судак, лещ и берш.

«Северо-Западному территориальному управлению Федерального агентства по рыболовству РФ был причинен материальный ущерб в особо крупном размере — 402 342, 93 рублей», — уточнили в пресс-службе.

Действия рыбака квалифицировали по уголовной статье о незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов с применением самоходного плавающего средства и запрещенных орудий, с причинением особо крупного ущерба. Он полностью признал вину и раскаялся.

В суде дело рассмотрели в особом порядке и при вынесении приговора назначили наказание ниже нижнего предела — оштрафовали на 80 тысяч рублей и конфисковали моторную лодку.

