Сегодня 17:58 Ловлю рыбы временно ограничат в Подмосковье: где запрет начнет действовать уже 22 марта Минэкологии Подмосковья: с 22 марта начнут действовать ограничения на ловлю рыбы 0 0 0 Фото: Wolfram Steinberg/dpa / www.globallookpress.com Подмосковье

В выходные в Московской области начнут действовать традиционные ограничения для рыболовов. Что нужно знать, чтобы не нанести непоправимого вреда природе и не получить штраф — разбирался 360.ru.

Где и когда нельзя рыбачить Вместе с теплом весной приходит важный для рыб период — нерест. В это время щука, окунь, судак, плотва, лещ и другие виды воспроизводят потомство. Ежегодные ограничения на ловлю рыбы вводятся в Подмосковье с 22 марта по 10 июня — для обитателей водоемов благодаря этому создаются необходимые условия для сохранения численности популяции. «Нерест — самый уязвимый этап в жизни рыб. Соблюдая тишину на воде и временный запрет на использование лодок и снастей, мы сохраняем биоразнообразие наших рек и озер. От ответственности каждого из нас зависит, будет ли богатый улов в следующем сезоне», — уточнил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин. Первыми к нересту приступают щука, окунь, судак, жерех и крупный язь. В апреле наступает время плотвы, голавля и леща, а в мае — карася и сома. Обитатели водоемов становятся крайне уязвимы. Если человек будет активно вмешиваться в экосистему, то погибнут икринки, что приведет к снижению популяции.

Ограничения на водоемах-охладителях Шатурской и Электрогорской ГРЭС начнут действовать с 22 марта и продлятся до 1 июня. На остальные водоемы введут традиционные запреты с 1 апреля до 10 июня. Согласно правилам, во время ограничений ловить рыбу можно только вне нерестовых участков. Рыбаки могут использовать исключительно поплавочные или донные удочки с общим количеством крючков не более двух штук на одного гражданина. Какое наказание ждет нарушителей Подробно о правилах рыбалки в этот период Regions рассказал председатель Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин. Он пояснил, что с 1 апреля ограничения будут действовать на всех водных объектах рыбохозяйственного значения: реках, озерах, водохранилищах и их протоках.

Цель запрета не в том, чтобы лишить людей удовольствия порыбачить, а чтобы дать рыбе воспроизвести потомство. «Ограничения на период нереста критически важны для того, чтобы в подмосковных водоемах не сокращались популяции видов рыб. Поэтому с 22 марта по 10 июня будет действовать ряд запретов», — отметил Шапкин. Он добавил, что нарушителей будут наказывать рублем. За ловлю в запретный период рыбака ждет штраф от двух до пяти тысяч рублей для граждан, от 20 до 30 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 200 тысяч рублей для юридических лиц. Наказание ужесточается, если нарушитель рыбачил прямо в месте нереста или использовал запрещенные орудия — сети, электролов. В этом случае любителя рыбалки могут привлечь к уголовной ответственности. Штраф составит до 500 тысяч рублей, также гражданину могут назначить лишение свободы до двух лет.

Помимо недобросовестных рыболовов, наказать могут и тех, кто использует водный транспорт. В нерестовый период запрещается использовать маломерные и прогулочные суда с моторами на реках, озерах, водохранилищах и их протоках. Правила связаны с тем, что шум и волны будут мешать нересту и разрушат прибрежные участки, где рыба откладывает икру. «Ограничения на нерестовый период вводим именно для того, чтобы сохранить подмосковные водоемы и их биоресурсы — чтобы и через годы у жителей была возможность спокойно и легально рыбачить на этих водах», — подчеркнул Шапкин. Благодаря строгим мерам сохраняется экосистема водоемов. Если правила не будут соблюдаться, то о нормальной рыбалке в будущем придется позабыть.