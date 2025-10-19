Вологодский губернатор прокомментировал задержание Иноземцева за драку в Петербурге

Филимонов: в вологодской администрации изучат сообщение о задержании Иноземцева

Администрация Вологодской области получила сообщения о задержании замгубернатора региона Ивана Иноземцева в Санкт-Петербурге. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Георгий Филимонов.

«По поводу Петербурга мне доложили. Сейчас изучаем, выясняем обстоятельства. Пока информации мало», — отметил он.

Глава региона подчеркнул, что вникнет и взвешенно, с холодным рассудком разберется в ситуации.

«Предпримем дальнейшие требующиеся шаги. Буду держать в курсе», — добавил он.

Позже Филимонов написал, что у его заместителя во время частного визита с женой и дочерью в Петербург произошел бытовой конфликт.

Ранее в прессе появились сообщения о том, что Иноземцева задержали после драки в одном из баров на Васильевском острове. Чиновника доставили в отдел полиции, после чего поместили в больницу.

По информации «Фонтанки», замгубернатора получил травмы во время потасовки с другими посетителями. Всего правоохранители задержали трех человек.