«Вольным шагом ходила туда-сюда». Девочка прогулялась по карнизу многоэтажки в Москве
Девочка прогулялась по карнизу на третьем этаже на севере Москвы
Маленькая девочка прогулялась по карнизу на третьем этаже многоквартирного жилого дома на севере Москвы. Из окна также выглядывал ее младший брат, сообщил источник 360.ru.
Инцидент произошел в доме 36 на Дмитровском шоссе в Тимирязевском районе столицы. Прохожие заметили, как по карнизу третьего этажа гуляла девочка примерно четырех лет. В этот момент из окна выглядывал еще один мальчик. Из их квартиры громко играла музыка.
«Я шла мимо на работу и увидела, как по внешнему карнизу вольным шагом ходила туда-сюда девочка и всем говорила „привет“. Она была плюс-минус одета, а вот ее младший брат был в одной футболке. Он не вставал на окно, а просто выглядывал. Но все равно, так как он меньше, его могло просто перевесить», — уточнил источник.
По словам прохожих, никого из взрослых рядом с детьми не было. Местная жительница, чтобы не спугнуть детей, не стала кричать им, чтобы они слезли с окна, а сообщила о происходящем в 112, и на место прибыли сотрудники скорой помощи, полиции и экстренных служб.
«Девочка периодически слезала с карниза, закрывала окно, а потом снова выглядывала и выходила. К моменту, когда все приехали, она в очередной раз залезла в квартиру и окно уже захлопнулось», — сказала источник.
По предварительным данным, никто из детей не пострадал.
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