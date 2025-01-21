«Вольным шагом ходила туда-сюда». Девочка прогулялась по карнизу многоэтажки в Москве

Маленькая девочка прогулялась по карнизу на третьем этаже многоквартирного жилого дома на севере Москвы. Из окна также выглядывал ее младший брат, сообщил источник 360.ru.

Инцидент произошел в доме 36 на Дмитровском шоссе в Тимирязевском районе столицы. Прохожие заметили, как по карнизу третьего этажа гуляла девочка примерно четырех лет. В этот момент из окна выглядывал еще один мальчик. Из их квартиры громко играла музыка.

«Я шла мимо на работу и увидела, как по внешнему карнизу вольным шагом ходила туда-сюда девочка и всем говорила „привет“. Она была плюс-минус одета, а вот ее младший брат был в одной футболке. Он не вставал на окно, а просто выглядывал. Но все равно, так как он меньше, его могло просто перевесить», — уточнил источник.

По словам прохожих, никого из взрослых рядом с детьми не было. Местная жительница, чтобы не спугнуть детей, не стала кричать им, чтобы они слезли с окна, а сообщила о происходящем в 112, и на место прибыли сотрудники скорой помощи, полиции и экстренных служб.

«Девочка периодически слезала с карниза, закрывала окно, а потом снова выглядывала и выходила. К моменту, когда все приехали, она в очередной раз залезла в квартиру и окно уже захлопнулось», — сказала источник.

По предварительным данным, никто из детей не пострадал.

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