Четверо детей пострадали из-за падения наледи с крыш в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после падения на людей наледи с крыш

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после того, как наледь с крыш упала на нескольких горожан. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГСУ СК России.

«По данным следствия, в период с 8 по 14 января на территории города телесные повреждения получили семеро граждан, в том числе четверо несовершеннолетних», — заявили в ведомстве.

По данным следователей, пострадавшие получили ранения разной степени тяжести. Их госпитализировали.

Ранее похожий случай со смертельным исходом произошел в Петрозаводске. Местная жительница погибла, когда на нее с крыши школы упала наледь. Как отметили в СУ СК России по Республике Карелия, жертвой стала 55-летняя женщина, которая выходила из здания. От полученных травм она скончалась на месте.

После случившегося возбудили уголовное дело. На место ЧП прибыли сотрудники оперативной группы.