Volkswagen насмерть сбил велосипедиста на западе Москвы

На западе Москвы на 61-м километре внешней стороны МКАД автомобиль Volkswagen сбил велосипедиста. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции .

По предварительным данным, велосипедист выехал с прилегающей территории и попал под колеса машины. От полученных травм он скончался на месте.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства аварии.

Ранее в Санкт-Петербурге на Пейзажной улице автомобиль Renault после столкновения вылетел на тротуар и сбил трех пешеходов. С различными травмами госпитализировали женщину, семилетнюю девочку и 12-летнего мальчика.