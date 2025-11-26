Волки оккупировали город в Башкирии. Как с хищниками борется администрация

Стая волков захватила башкирский город Межгорье и держит в страхе местных жителей. Об этом сообщил телеканал UTV .

Население уже почти год находится в страхе из-за хищников, которые регулярно появляются у жилых домов. Недавно камеры видеонаблюдения на частном доме зафиксировали прогулку сразу четырех волков.

«Очень страшно жить в таких условиях. Как ходить на работу, отправлять детей в школу? Жить и бояться уже надоело. Медведей вывезли, волков зачем-то оставили. Они собак уже почти всех съели, проникают во дворы и уносят их», — пожаловалась одна из жительниц.

В городской администрации сообщили 360.ru, что очевидцы обращались в ЕДДС по номеру 112.

«Зафиксировали ночью и днем проход волков, обратились в ЕДДС, она работает по порядку при выходе диких животных», — заявил представитель местных властей.

Еще летом сотрудники ГИБДД в Межгорье устроили погоню за волком. Однако хищник не спешил возвращаться из жилого массива в лес.