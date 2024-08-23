Волгоградский губернатор рассказал о ситуации с захватом заложников в ИК

Губернатор Бочаров исключил угрозы населению из-за захвата волгоградской ИК

Фото: Телеканал «360»

Волгоградская область привела в готовность силы санитарной авиации и больницы в связи с захватом исправительной колонии № 19. Об этом заявил губернатор Андрей Бочаров, сообщила пресс-служба региональной администрации.

По его словам, в Суровикинскую больницу поместили четырех пострадавших сотрудников колонии. В связи с ЧП в регионе создали оперативный штаб, который координирует работу по освобождению заложников.

«Сил и средств для оказания помощи пострадавшим достаточно», — отметил губернатор.

Он также почеркнул, что угрозы гражданскому населению нет.

Ранее глава Суровикинского муниципального района Роман Слива подтвердил, что здание колонии располагается далеко от жилых домов. Правоохранители перекрыли дорогу в город и приняли все меры, чтобы локализовать ЧП.

Председатель Комитета здравоохранения региона Анатолий Себелев рассказал, что четырех раненых сотрудников ИК оперируют врачи. Два человека находятся в тяжелом состоянии, сообщило радио Sputnik.

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