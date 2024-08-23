Волгоградский губернатор рассказал о ситуации с захватом заложников в ИК
Губернатор Бочаров исключил угрозы населению из-за захвата волгоградской ИК
Волгоградская область привела в готовность силы санитарной авиации и больницы в связи с захватом исправительной колонии № 19. Об этом заявил губернатор Андрей Бочаров, сообщила пресс-служба региональной администрации.
По его словам, в Суровикинскую больницу поместили четырех пострадавших сотрудников колонии. В связи с ЧП в регионе создали оперативный штаб, который координирует работу по освобождению заложников.
«Сил и средств для оказания помощи пострадавшим достаточно», — отметил губернатор.
Он также почеркнул, что угрозы гражданскому населению нет.
Ранее глава Суровикинского муниципального района Роман Слива подтвердил, что здание колонии располагается далеко от жилых домов. Правоохранители перекрыли дорогу в город и приняли все меры, чтобы локализовать ЧП.
Председатель Комитета здравоохранения региона Анатолий Себелев рассказал, что четырех раненых сотрудников ИК оперируют врачи. Два человека находятся в тяжелом состоянии, сообщило радио Sputnik.