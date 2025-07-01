Военный самолет потерпел крушение в Нижегородской области

Пролетавший над городом Кулебаки в Нижегородской области самолет Су-27 потерпел крушение. Экипаж успел катапультироваться, сообщил Telegram-канал Baza .

«Предварительно, речь идет об истребителе Су-27, он упал в районе города Кулебаки. Два летчика успели катапультироваться», — указали в публикации.

Одного пилота, уточнили авторы канала, нашли спасатели. Поиски второго продолжились.

По данным Telegram-канала Mash, экипаж истребителя выполнял учебный полет, боекомплекта на истребителе не было. Экипаж после обнаружения неполадок воздушного судна отвел его подальше от жилых домов.

В Кулебакском городском округе находится военная авиабаза «Саваслейка», где пилоты проходят подготовку.

Официального подтверждения о крушении истребителя пока нет. Местные власти и пресс-служба Минобороны никак не прокомментировали сообщения о авиакатастрофе.

В конце мая в Урицком районе Орловской области потерпел крушение военный вертолет Ми-8. Как сообщил губернатор региона Андрей Клычков, пилоты отвели воздушное судно от жилого массива и пожертвовали собой ради спасения мирных жителей. Предварительной причиной крушения назвали техническую неисправность вертолета.