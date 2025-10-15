Военный прокурор Хабаровска утонула в Таиланде на глазах у сына

Mash: хабаровский военный прокурор утонула во время отдыха на Пхукете

Военный прокурор Хабаровска утонула во время отдыха с семьей на пляже в Таиланде. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

ЧП произошло на Пхукете. Женщина ныряла с маской, чтобы посмотреть на экзотических рыб, но не выплыла — из-за сильных волн она утонула прямо на глазах у сына.

По информации канала, муж предупреждал 37-летнюю хабаровчанку об опасности, но она настояла на своем и отправилась плавать. Через некоторое время спасатели нашли ее тело, семья планирует перевезти его на родину.

Ранее российская путешественница выпала с балкона во время отдыха в Паттайе и получила серьезные травмы. Женщина праздновала день рождения и выпила много алкоголя. Она вышла на балкон, чтобы покурить, но потеряла равновесие и свалилась на бетонные плиты.

Несмотря на падение с высоты, 40-летняя туристка выжила. Медики приехали к гостинице и отвезли пострадавшую в клинику.