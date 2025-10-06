Пьяная россиянка вывалилась с балкона в Таиланде

Находившаяся в состоянии опьянения 40-летняя туристка из России выпала с балкона во время отдыха в Паттайе. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

В Таиланд женщина прилетела, чтобы отпраздновать свой день рождения. Около трех часов ночи она вышла на балкон, чтобы покурить, однако не удержала равновесие и рухнула на бетонные плиты.

Россиянка получила серьезные травмы, но осталась жива. Прибывшие на место происшествия медики увезли ее в клинику.

Ранее стало известно, что россиянину пришлось вызвать полицию после ужина в одном из ресторанов курортной Паттайи. Мужчина посчитал, что ему завысили счет.