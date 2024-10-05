Военный пригрозил открыть огонь из гранатомета по магазину в Москве

Источник 360.ru: в Москве мужчина угрожает стрельбой по магазину из гранатомета

Житель Москвы угрожает обстрелять магазин из гранатомета. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, мужчина вызвал сотрудников полиции с просьбой проверить торговую точку «Авокадо» в Можайском районе на Рябиновой улице. Правоохранители прибыли, но москвич назвал их «коррумпированными» и пригрозил открыть огонь по магазину.

«Заявил, что, если не проведут проверку магазина, возьмет гранатомет и выстрелит. Сообщил, что является военнослужащим», — рассказал источник.

Недалеко от магазина находится Ломоносовская школа.

Накануне пьяный москвич пригрозил устроить взрыв возле станции метро «Тимирязевская». Мужчину забрали врачи скорой помощи.