Пьяный москвич пригрозил устроить взрыв у станции метро «Тимирязевская»

Нетрезвый пригрозил устроить взрыв в Москве. У него с собой большая военная сумка, сообщил источник 360.ru.

Мужчина находится в машине скорой помощи возле станции метро «Тимирязевская». По данным собеседника 360.ru, ему 54 года.

Ранее находящийся в алкогольном опьянении житель столицы заявил о намерении взорвать многоквартирный дом. Он отправил своему ребенку СМС-сообщение о том, что включил в квартире газ и закрыл окна.

На место прибыла полиция и выключила конфорку. Мужчина находился в квартире в неадекватном состоянии, его передали скорой помощи. В результате ЧП никто не пострадал.