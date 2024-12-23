Военный из Бурятии сбежал из части ради встречи с родными и покончил с собой

Baza: военный из Бурятии ушел в самоволку и покончил с собой

Военнослужащий из Бурятии по имени Владимир сбежал из части, чтобы увидеть близких на Новый год. Затем мужчина покончил с собой, сообщил Telegram-канал Baza .

Тело 33-летнего военного обнаружили в доме его тети в селе Тунка. Мужчина оставил предсмертную записку, в которой извинился перед родственниками за «такой слабый поступок».

«Я очень устал, я больше не смогу держать все в себе. Уходил в самоволку, потому что хотел увидеть вас. Прощайте, не ругайте меня и не осуждайте», — говорилось в послании погибшего.

По информации источника канала, около недели назад мужчина покинул свою танковую бригаду. Военного разыскивали за самовольное оставление части. У него остались двое детей.

На прошлой неделе осужденный поджигатель ростовской мэрии Роман Шведов покончил с собой в следственном изоляторе. Это произошло после оглашения приговора.